Bülent Albayrak: “Müthiş oynadık”

DG Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, Hatayspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından, rakip karşısında iyi mücadele ettiklerini söyleyerek, “Bu maç biçim için normal bir maçtan çok daha fazlasıydı. Takımımız bugün gerçekten çok müthiş oynadı. Baştan sona kadar oyuna hakimdi” dedi.

Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor'u konuk eden ve sahadan 4-0 galibiyetle ayrılarak bu sezonki üçüncü galibiyeti alan Sivasspor'da Yardımcı Antrenör Bülent Albayrak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Albayrak, “Uzun süreden beri son dakikalarda yediğimiz gollerle puan kayıplarımız vardı. Hiç alakası olmayan penaltılardan kaybettiğimiz puanlar vardı. Bu maç biçim için normal bir maçtan çok daha fazlasıydı. Takımımız bugün gerçekten çok müthiş oynadı. Baştan sona kadar oyuna hakimdi. İnanılmaz güzel oynadılar. Geçtiğimiz yıl ve önceki yılın oyununu gördük bugün. Çok mutluyum. Bu galibiyeti öncelikle taraftarımıza, sonra haksız yere sahada olmayan Rıza Hocamıza hediye ediyorum. Aynı zamanda hastanede tedavi gören anneme hediye ediyorum. Oksijen maskesi ile maçı izledi. Onun için dualarınızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.