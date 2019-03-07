Buruciye Sohbetleri'nde Cemal Kaşıkçı cinayeti anlatıldı

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Yüzüncü Yıl Buruciye Sohbetleri'nin birincisi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleşti.

'Diplomatik Vahşet' başlığı altında Suudi Gazeteci 'Cemal Kaşıkçı Cinayetinin Bilinmeyenleri'; Abdurrahman Şimşek, Ferhat Ünlü ve Nazif Karaman tarafından salonu dolduran katılımcılarla paylaşıldı. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Genel Meclisi Başkanı Sedat Özata, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlgiyle dinlenen program sonunda Vali Ayhan konuşmacılara teşekkür ederek,"Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu olayla yakından ilgilenen ve aydınlatılması için çaba gösteren tüm kamu kurumlarımıza ve yazılı görsel basına teşekkür ediyorum." dedi.

Sohbetin ardından konuşmacılar program çıkışında cinayeti anlatan 'Diplomatik Vahşet' isimli kitaplarını imzaladı.