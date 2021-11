Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanlığı için ikinci adayı belli oldu

Sivas'ta Büyük Birlik Partisi 11. Olağan İl Kongresi öncesinde ikinci il başkan adayı belli oldu.

Büyük Birlik Partisi(BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut'un Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanmasının ardından boş kalan İl Başkanlığı koltuğuna Ahmet Polat'ın ardından Cengiz Gören'de aday oldu. BBP İl Binasında yapılan basın açıklamasına parti delegeleri ve üyeler katıldı.

“Biz ülkücülerin doğal, milli lideri Atatürk'tür”

Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkan Adayı Cengiz Görgen, başkanlık adaylığını açıkladığını belirterek “Öncelikle bugün 10 kasım, çelik yürekli ve tüm dünyaya sarsılmaz Türk iradesiyle kafa tutan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, yastayız. O'nun şahsında, bu aziz millet için mücadele etmiş olan tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun, ‘Allah bizimle, tarih bizimle, yarınlar sizinle olsun' dediği yarınların bugün olması inancı ile yollara revan olduk. 22 yıldır partimizin her kademesinde görev yapmış, Muhsin başkanın her zaman yanında şereflice siyaset yapmanın onuruna erişmiş, bundan sonra da şehit liderimin ayak izlerinde, partimizin emrinde olmak kaydıyla her kesimi birleştirmek ve Sivas'tan tüm Türkiye'ye temiz siyasetin yine bu şehirden başlayabileceğini göstermek amacıyla, Büyük Birlik Hareketi için, samimi, davamız için her zaman fedakar, hiçbir talebi olmadan yanımda yer alan bu gönlü yüce, elif gibi dimdik arkadaşlarımla birlikte Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanlık adaylığımızı açıklıyoruz. Bu süreç camiamıza, davamıza ve bizlere hayırlara vesile olsun inşallah. Allah mahcup etmesin” dedi.