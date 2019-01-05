Buz tutan merdivenden böyle düştü

Sivas'ta bir vatandaş, etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tutan merdivenlerden kayarak düştü. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İmranlı ilçesinde alışveriş yaptığı marketten çıkıp buz tutan merdivenlerden inmeye çalışan vatandaş kayarak düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, merdivenlerden inen vatandaşın kayarak sert bir şekilde yere düştüğü, elinde bulunan telefonun da savrulduğu görülüyor. Vatandaşın yere düşerken kafasını çarpmaması ise büyük bir yaralanmayı önledi.