Buzda düşmeye karşı penguen yürüyüşü önerisi

Mustafa Kısa, buz ve karda kayıp düşmeye karşı penguen gibi yürünmesi gerektiğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mustafa Kısa, soğuk havanın etkisiyle oluşan buzdan kaynaklı düşme, kırık çıkık vakalarında artış yaşandığına dikkat çekti. Dr. Kısa, vatandaşlara buz ve kar üzerinde nasıl yürünmesi gerektiği ve nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında önerilerde bulundu.

Eller cepte yürünmemeli

Dr. Mustafa Kısa, eller cepte yürünmemesi gerektiğini belirterek, "Doğada bizim için çok önemli bir örnek mevcut, penguenler gibi yürümemiz gerekiyor. Penguenler yürürken vücut ve dizler hafif kırılmış biçimde ve hafif de öne eğik durumda, eller ve ayaklar serbest yana açılmış, yürürken ayaklarımız vücut hizasında değil, yana doğru açılmış şekilde yürümeliyiz. Yürürken bazı şeylere de ayrıca dikkat etmeliyiz mesela, elimizdeki telefona bakarak telefon ile ilgilenerek yürümemeliyiz. Dikkatimizi telefona vereceğimiz için herhangi bir düşme anında kontrolsüz düşebiliriz. Elimizde mümkün olduğunca poşet taşımamalıyız yine yürürken vücudumuzun dengesini bozacağı için ağırlıklardan kaçınmalıyız. Son olarak kesinlikle eller cepte yürümemeliyiz" şeklinde konuştu.