İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Buzlanma kazaya neden oldu: 1 yaralı

Sivas’ın Ulaş ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Sivas-Malatya karayolu Ulaş ilçesi Yenikarahisan geçişinde meydana geldi. M.N.(40) yönetimindeki otomobil yoldaki buzlanmanın etkisi ile yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yaralanan sürücü M.N. Ulaş Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartılarak Ulaş Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.