Buzlanma kazaya neden oldu, 5'i Çocuk 6 Yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde buzlanmanın neden olduğu trafik kazasında 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçe merkezinde bulunan Yıldırım Mahallesi Stadyum Sokakta meydana geldi. Y.K. (40) idaresindeki 58 NA 377 plakalı Ford marka otomobil ile İ.Y. idaresindeki 34 UEV 88 plakalı Hyundai marka otomobil kavşakta buzlanmanın etkisi ile çarpıştı. Hafif şekilde gerçekleşen kazada araçlar savruldu. Kazanın etkisiyle araçlarda bulunan 5'i çocuk 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.