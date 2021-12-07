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Buzlanma kazaya neden oldu

Sivas’ta buzlanma kazaya neden oldu 1kişi yaralandı.

Sivas'ta buzlanma kazaya neden oldu 1kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Sivas'ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. Malatya'dan Kayseri istikametine giden M.Ç yönetimindeki 02 HP 980 plakalı Hyundai marka otomobil yoldaki buzlanma sebebiyle yoldan çıkarak takla attı. Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaza yapan sürücü Gürün Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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