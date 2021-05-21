Çağın hastalıklarında ilk sıralarda yer alıyor, tedavisi mümkün

Dr. Ayhan Koyuncu, çağımızda sıkça görülen obeziteyi anlatarak, obezite ameliyatıyla hastaların hedefledikleri kiloya 1 ile 1 buçuk yıl arasında ulaşabileceklerini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ayhan Koyuncu, günümüzde yaygın olarak görülen ve önemli hastalıklardan olan obezite hakkında bilgiler verdi. Dr. Koyuncu, obezite cerrahisi hakkında açıklamalarda bulunarak obezite ameliyatıyla hastaların hedefledikleri kiloya 1 ile 1 buçuk yıl arasında ulaşabileceklerini söyledi. Dr. Ayhan Koyuncu, “Obezite yani aşırı şişmanlık; tıpta ideal vücut ağırlığının yüzde 15'inin üzerinde olmasıdır. Obezite günümüzün birçok sağlık sorununun oluşmasında önemli bir etkendir. Şişmanlık söz konusu olduğunda vücudun özellikle deri altındaki yağ hücrelerinin hem çapı büyür, hem de bu hücreler sayısı artış gösterir. Vücutta yağ hücrelerinin en çok yer aldığı başlıca organlar ve bölgeler ise deri altı, karın içi, kalp zarı ve karaciğerdir'' dedi.

Günümüzde sık görülüyor

Dr. Koyuncu, obezitenin günümüzün en yaygın ve önemli hastalıklardan biri olduğunu belirterek, “Besinler ile alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olmasından kaynaklanan ve vücutta sağlığı bozacak şekilde anormal yağ artışı ile karakterize olan bir hastalık olan obezite, vücut yağ dokusunun erkekte yüzde 25, yetişkin kadında ise yüzde 30'un üzerine çıkması durumudur. Günümüzün en yaygın ve önemli hastalıklarından biri olan obezite, bireyin hayatını sadece görsel manada değil yaşam süresini de kısaltabilecek derecede etkili olan ciddi bir problemdir. Kalp hastalıkları, diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolestrol, felç ve bazı kanser türleri obezitenin riskler arasında sayılmaktadır. Obezite hastalarına genellikle ilk süreçte diyet ve egzersiz tedavisi uygulanır. Bu uygulama cerrahi yöntemden önce yapılmaktadır. Obezite tedavisinde obeziteye sebep olan faktörlere yönelik tedavi uygulanmalıdır. Obeziteye sebebiyet veren metabolik bir faktör mevcutsa öncelikle bunun tedavi edilmesi hedeflenir'' şeklinde konuştu.

16-65 yaş arası hastalara uygulanabiliyor

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ayhan Koyuncu, obezite cerrahisinin 15-65 yaş arası her hastaya uygulanabileceğini söyleyerek, “Obezite cerrahisi pek çok şekilde gerçekleştirilebilir. Açık ya da kapalı olarak gerçekleştirilebilen obezite cerrahisinde hastanın konforunu ve güvenliğini sağlayacak tüm olanaklar mevcuttur. Obezite cerrahisinden önce tüm sağlık sorunların ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesi, gerekli tüm tetkiklerin yapılması gereklidir. Tüm bu veriler ışığında obezite cerrahisi planlaması yapılmalıdır. Obezite cerrahisi planlanacak olan hastalar, hormonal herhangi bir rahatsızlığı söz konusu olmayıp diyet, egzersiz ve ilaç tedavisi ile kilo vermeyi başaramamış ya da verdiği kiloları geri alan hastalardır. Obezite cerrahisinin uygulanmasında en önemli kriter yaş sınırıdır. 15-65 yaş arası her hastaya obezite cerrahisi uygulanabilir. Bir diğer önemli kriter ise beden kitle indeksinin 35'in üzerinde olmasıdır'' ifadelerini kullandı.

“Ameliyat sonrasında ağrı minimaldir''

Obezite ameliyatının hangi durumlarda yapılamadığını anlatan Dr. Ayhan Koyuncu, ameliyatın ardından ağrıların minimal olduğunu söyleyerek, “Tiroid bezi tembelliği, kortizon kullanımı ya da endokrin organ hastalığına bağlı olarak obezite hastalığı meydana gelmişse. İlaç, alkol vb uyarıcı maddelere bağımlılık söz konusu ise. Ciddi bir psikiyatrik sorun var ise. 1 yıl içinde gebelik planlanıyorsa bu koşullarda obezite cerrahisi uygulanmamaktadır. Obezite cerrahisi yöntemleri gıda alımını kısıtlamaya yönelik cerrahi girişimler. Emilimi azaltan cerrahi girişimler. Emilimi azaltan ve gıda alımını kısıtlayan cerrahi girişimlerdir. Bu cerrahi girişimler yöntemlerinin uygulamaya karar verilmesi aşamasında hastanın durumu, istekleri ve gereksinimleri dikkate alınacaktır. Obezite cerrahisinde uygulanabilecek yöntemler ise mide küçültme, mide balonu ya da tüp mide olarak adlandırılır. Ameliyat sonrasında ağrı minimaldir. 1-2 günde kendiliğinden geçer ve basit ağrı kesiciler ile rahatlıkla kontrol edilebilir. Bu tür cerrahiler sonrasında 1 ya da 2 gün hastanede kalmak gerekir. Ameliyatın 4 saat sonra ayağa kalkılabilir'' diye konuştu.

Obezite ameliyatı ile zayıflamak mümkün

Dr. Koyuncu, obezite ameliyatı olan hastaların hedefleri kiloya 1, 1 buçuk yıl içinde ulaşabileceklerini belirterek, “Obezite cerrahisi işleminden sonra hastaların düzenli olarak bir diyet ve egzersiz programına uymaları tavsiye edilir ve cerrahinin başarısı hastanın bu düzene uyması ile ilişkilidir. Bu koşullara uyan tüm hastalar etkin bir şekilde kilo verir. Hedeflenen kiloya 1 ila 1.5 yıl içinde ulaşılır. Obezite cerrahisinde hastalara yepyeni bir kapı açılmaktadır. Ancak işin obezite cerrahisi ile bitmediğinin de mutlaka bilinmesi gerekmektedir. Obezite cerrahisi ardından yeniden kilo alma riskinin önüne geçmek ve obezite kaynaklı hastalıkların kontrol altına alınabilmesi de en az cerrahi girişim kadar önem arz etmektedir. Bu yüzden hastalar ameliyat sonrası düzenli kontrol altında olmalıdır. Ameliyatla birlikte Hipertansiyon problemi olan obezite hastalarında cerrahi işlem ardından tansiyon ölçümlerinde ciddi iyileşmeler olur. Tip 2 diyabet olan obezite hastalarında kan şekeri seviyelerinde ciddi düzelmeler olur. Kalp hastalığı riskinde azalma olur. Uyku apnesi düzelir. Nefes kolaylıkla alınır'' dedi.