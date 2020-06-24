Çalımbay: "Bizim maçlarımız zor geçecek"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kalan maçların kendileri açısında zor geçeceğini vurgulayarak, "İnşallah kendi sahamızda oynayacağımız Kayserispor maçını kazanacağız. Hepimizin kapasitemizin çok üstüne çıkması gerekiyor bu maçı alabilmemiz için" dedi.

Süper Lig'de 53 puanla 3. sırada yer alan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Çalımbay, ligde geride kalan haftada karşılaştıkları Konyaspor maçı da dahil telafisi olmayan maçlar oynadıklarını söyledi.

"Konya'dan alınan 1 puan iyi"

Kalan maçların final niteliğinde olduğunu kaydeden Çalımbay, “Konya deplasmanına çok eksikle gittik ama iyi mücadele ettik. Golümüzü de bulduk. Zaman zaman çok iyi oynadık. Maçın ikinci yarısında kontrolü elimize aldık ve pozisyonlar da bulduk. Konya'ya tam kadro gidebilseydik alternatifimiz de olurdu. Oradan alınan 1 puan iyi” diye konuştu.

"En zor maçlardan bir tanesini bu hafta oynayacağız"

Hafta sonu sahalarında oynayacakları Kayserispor maçını da değerlendiren Çalımbay, “Kayseri de telafisi olmayan maçlar oynuyor. Hepsini biliyoruz. Oynadığımız maçları herkes kolay zannediyor ama hiç de kolay değil. Hepsi can derdinde. Bütün şanslarını kullanıyorlar. Bizim maçlarımız zor geçecek. İnşallah kendi sahamızda oynayacağımız Kayserispor maçını kazanacağız. Hepimizin kapasitemizin çok üstüne çıkması gerekiyor bu maçı alabilmemiz için. Dışarıdan herkesin gördüğü gibi görmüyoruz bu maçları. En zor maçlardan bir tanesini bu hafta oynayacağız” ifadelerini kullandı.