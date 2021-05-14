Çalımbay, Kasımpaşa'ya karşı 16 maçın 7'sini kazandı

Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek olan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, lacivert-beyazlı ekibe karşı kariyerinde 6 farklı takımla çıktığı 16 maçta 7 galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 42. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor'da deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'ın, rakibine karşı şansı tutuyor. Çalımbay, kariyerinde 6 farklı takımın başında Kasımpaşa'ya karşı mücadele etti. Deneyimli hoca Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Mersin İdman Yurdu, Antalyaspor, Trabzonspor ve Sivasspor ile Kasımpaşa'ya karşı çıktığı 16 resmi maçtan 7'sini kazandı. Bu maçlarda lacivert-beyazlıların, Çalımbay'ın takımlarına karşı 4 galibiyet elde ederken, 5 maç ise beraberlikle sona erdi.

Rıza Çalımbay'ın 17. randevusu

Tecrübeli teknik adam Çalımbay, yarın kariyerinde Kasımpaşa'ya karşı 17. randevusuna çıkacak. 62 puanla 5. sırada yer alan ve Avrupa'ya gitmeyi hedefleyen Sivasspor, 46 puanla 13. sırada olan Kasımpaşa'yı mağlup edip, son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor.