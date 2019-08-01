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Çalımbay, Mert Hakan'a izin vermedi

TFF 1.

Lig'in yeni ekibi Menemenspor'un, Sivasspor'dan istediği futbolcu Mert Hakan Yandaş'a teknik direktör Rıza Çalımbay'dan izin çıkmadı.


Sarı-lacivertli ekibin kiralık olarak almaya çalıştığı Süper Lig ekibi Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın takımda görmek istediği için transfer gerçekleşmedi.


Geçtiğimiz sezon sakatlığı yüzünden Süper Lig'de fazla forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş'ın yeni sezonda Çalımbay'ın önemli kozlarından biri olacağı alınan bilgiler arasında. Alınan bilgiye göre Çalımbay yönetime; “Mert Hakan'ı vermemeliyiz. Zaten kadromuz dar, Mert Hakan bu sene çok iyi bir performans yakalayacak” dediği öğrenildi.


Öte yandan Mert Hakan geçtiğimiz sezon Demir Grup Sivasspor'da 9 maçta görev almıştı. 179 dakika kırmızı-beyazlı formayı terleten Mert Hakan, 1 kez de sarı kartla cezalandırılmıştı.

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