Çalımbay: “Villarreal maçının rövanşını dört gözle bekliyoruz”

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Villarreal maçında oyun olarak çok iyi mücadele ettik. Maç 3-3'ken yediğimiz goller de şansızlıktı. Bunun rövanşı var. Dört gözle rövanşını bekliyoruz. Takımımla gurur duyuyorum" dedi.

Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, resmi internet sitesine açıklamada bulundu. İlk olarak UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında deplasmanda oynadıkları Villarreal maçını değerlendiren Çalımbay, oyun olarak çok iyi mücadele ettiklerini söyledi. Villarreal karşısında hiçbir zaman oyundan kopmadıklarını, mücadele ettiklerini ve pozisyonlar bulduklarını kaydeden Çalımbay, "Tek sıkıntımız defansif açıdan oldu. Yemememiz gereken goller yedik. Maç 3-3'ken yediğimiz goller de şanssızlıktı. Bunun rövanşı var. Dört gözle rövanşını bekliyoruz. Kıran kırana bir maç olacak. Kimsenin beklemediği şekilde mücadele ettik, goller attık. Takımımla gurur duyuyorum" diye konuştu.

“Sık sık maç oynayacağız”

Yarın sahalarında oynayacakları Çaykur Rizespor maçının çok önemli olduğunu kaydeden Çalımbay, "Bu maçı mutlaka kazanmamız lazım. Hem Avrupa maçlarına daha moralli çıkmak için hem de ligde iyi bir duruma gelmek için. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Şu an tek sıkıntımız sakatlıklar. Onun dışında başka bir sıkıntımız yok. Sık sık maç oynayacağız. Bunları yaşayacağız. Kadromuzu alternatifli yaptık. Diğer arkadaşlarımız da bu şanslarını çok iyi kullanacak. Bu gruptan çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ligde de iyi iyi olmaya çalışacağız" diye konuştu.