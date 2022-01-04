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Çalımbay'dan teknik direktör Yusuf Tokuş'a hayırlı olsun ziyareti

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sivas Belediyespor futbol A takımı teknik direktörlük görevine getirilen Yusuf Tokuş’u ziyaret etti.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sivas Belediyespor futbol A takımı teknik direktörlük görevine getirilen Yusuf Tokuş'u ziyaret etti.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, geçtiğimiz günlerde Özer Karadaş'tan boşalan teknik direktörlük görevine Yusuf Tokuş'u getirdi.


Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da Yusuf Tokuş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette Tokuş'a yeni görevinde başarı dileyen Çalımbay, yeşil-beyazlı ekibe ligde şans diledi.

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