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Çalımbay'ın Avrupa'daki 13. randevusu

DG Sivasspor’un deneyimli Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi’nde Villarreal ile yapacakları maçla beraber Avrupa kupalarında 13.

DG Sivasspor'un deneyimli Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal ile yapacakları maçla beraber Avrupa kupalarında 13. kez kulübede bulunacak.


Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 12 müsabakaya çıktı. Tecrübeli teknik adam yönetimindeki Denizlispor 2002-2003 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.


2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ın başında 4 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan Rıza Çalımbay, bu maçlarda ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet almıştı.


Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk maçında yarın saat 22.00'de Villarreal ile karşılaşacak.

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