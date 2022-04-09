İhlas Haber Ajansı

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Cam yüklü tır devrildi, yol kısman ulaşıma kapandı

Sivas’ta cam yüklü tır devrildi, yol kısmen araç ulaşımına kapandı.

Sivas'ta cam yüklü tır devrildi, yol kısmen araç ulaşımına kapandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ta otogar kavşağında meydana geldi. Kayseri istikametine giden Y.S. (31) sevk ve idaresindeki 06 SFZ 45 plakalı çekiciye bağlı tırın 34 LD 2658 plakalı kupa kısmında bulunan cam yükü devrildi. Devrilen yük kupa ve çekicinin devrilmesine neden oldu. Yol kısmen ulaşıma kapandı. Sivas Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sızan yakıt nedeniyle olay yerinde yangın ihtimaline karşı soğutma ve temizlik çalışması yaptı. Kazada yaralanan olmadı.

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