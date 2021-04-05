İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cami cemaatinin ayakkabısını çalan sevimli hırsız kameraya yakalandı

Sivas’ın Divriği ilçesinde cami cemaatinin ayakkabısını çalan bir köpek güvenlik kameralarına yakalandı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde cami cemaatinin ayakkabısını çalan bir köpek güvenlik kameralarına yakalandı.


Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan Kültür Camii'nde köpek cami cemaatinin ayakkabısını çaldı. Bir vatandaş namaz kılmak için ayakkabısını cami kapısında çıkararak içeriye girdi. Hemen ardından ise köpek gelerek ayakkabıyı çaldı. Koşarak camii kapısından uzaklaşan sevimli hırsız ağzındaki ayakkabıyla sokak sokak gezdi. Sevimli hırsızın ayakkabıyı çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.