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Cami gençliği kampta buluştu

Sivas İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından 40 gencin katılımı ile ‘Cami Gençliği Eğitim Kampı’ düzenlendi.

Sivas İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından 40 gencin katılımı ile ‘Cami Gençliği Eğitim Kampı' düzenlendi.


Sivas kent merkezindeki çeşitli camilerden 40 genç, Soğuk Çermik Kaplıcaları'nda gerçekleştirilen kampta doğa yürüyüşünden ok atışına, sokak oyunlarından çeşitli spor faaliyetlerine kadar birçok sosyal faaliyet gerçekleştirdi. Üç gün süren kampta din görevlileri tarafından gençlere "cami merkezli gençlik, birlikte yaşama ahlakı, liderlik, mahremiyet ve çevre bilinci" konularında bilgiler verildi. Cami buluşmalarının da yapıldığı kampa Sivas Belediyesi ve Sivas Doğa Sporları Kulübü (SADAK) katkı sağladı.

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