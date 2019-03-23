İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Caminin çatısı yandı

Sivas’ın Suşehri ilçesi Akşar köyü camisinde çıkan yangında, caminin çatısı yanarak kullanılamaz hale geldiEdinilen bilgiye göre, Suşehri ilçesine bağlı Akşar köyünde Akşar Camii’nde yangın çıktı.

Sivas'ın Suşehri ilçesi Akşar köyü camisinde çıkan yangında, caminin çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi


Edinilen bilgiye göre, Suşehri ilçesine bağlı Akşar köyünde Akşar Camii'nde yangın çıktı. Çatı kısmında başlayan yangın Suşehri Belediye itfaiye ekipleri ve köy sakinlerinin müdahalesi ile camiyi tamamen sarmadan kontrol altına alındı. Caminin çatısı ile kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik aksamından çıkmış olabileceği düşünülüyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.