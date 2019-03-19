“Çanakkale Zaferi” sergisi

Sivas'ta Çanakkale Zaferinin 104'üncü yıl dönümü dolayısı ile Reşat Şemsettin Sirer ilkokulunda "Çanakkale Zaferi" konulu fotoğraf ve objeler sergisi açıldı.

Sergide Çanakkale zaferinde çekilmiş 104 fotoğraf ve o döneme ait 104 obje sergilendi. Serginin açılışına AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Başçıl ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış sonrası konuşma yapan okul müdürü Tevfik Aydemir,” Çanakkale zaferinin 104'üncü yıl dönümünde 104 fotoğrafla ve geçmişte kullanılan objelerle beraber bir sergi düzenlemek istedik. Çünkü gelecek kuşaklara bu vatanın bu günlere nasıl geldiğini aktarmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu sorumluluk neticesinde öğretmen arkadaşlarımız ve biz bunu bir görev saydık. Burada da bu görevimizi yerine getirmek için sergimizi açtık “ dedi.