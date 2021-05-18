Caner Osmanpaşa 2 yıl daha Sivasspor'da

DG Sivasspor Kulübü deneyimli futbolcu Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesi 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Sivasspor'un formasını 2 yıldır giyen başarılı futbolcu Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesi 2022-2023 sezonuna kadar 2 yıl uzatıldı. Kırmızı-beyazlı kulüp, Osmanpaşa'nın sözleşmesinin uzatıldığı sosyal medya hesaplarından paylaştığı 'Osmanpaşa Marşı' ile duyurdu. Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, Osmanpaşa ile 2 yıl daha devam edileceği belirtilerek, “Caner'i tebrik eder, Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ediyoruz” denildi.

Caner Osmanpaşa, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında toplam 72 kez Sivasspor formasını giydi ve bu maçlarda 3 kez gol sevinci yaşadı ve 1 kez de asist yaptı.

Yiğidolar iç transferde daha önce Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural ve Mustapha Yatabare ile sözleşme uzatmıştı.