Caner Osmanpaşa ligdeki ilk golünü attı

DG Sivasspor'un deneyimli oyuncusu Caner Osmanpaşa, Gaziantep Futbol Kulübü maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Sivasspor'da Caner Osmanpaşa rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 48. dakikasında Caner Osmanpaşa, Max Gradel'in pasıyla topu ağlarla buluşturdu. Denetimli futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Caner, golden sonra büyük sevinç yaşadı.

35 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sivasspor'da 26 maçta görev aldı. 24 kez ilk 11'de yer alan Caner, 1 kez de asist yaptı. Caner Osmanpaşa bu maçlarda 2 bin 96 dakika da sahada kaldı.