Canlı ekosistem ve su kirliliği önlenecek

Sivas Belediyesi tarafından küresel ısınmayla birlikte yaşanan iklim değişikliği, insan müdahalesi sonucu doğal dengenin bozulması ve beraberindeki çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek üzere çevre sempozyumu düzenlendi. Yerel ve bölgesel sorunların tespiti ve çözümü noktasında uygulanması gereken eylem planlarını değerlendirmek üzere gerçekleştirilen çevrim içi sempozyuma Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Âlim Yıldız, Prof. Dr. Meltem Sarıoğlu Cebeci, Çevre Şehircilik İl Müdürü Mustafa Doğan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonundan Elif Ceyda Torcu Özden, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Diş İlişkiler Genel Müdürlüğünden Genel Müdürü Bülent Üncü katıldı. Kızılırmak Atık Su Kolektör Hattı Projesi kapsamında düzenlenen sempozyum, protokol konuşmalarının ardından Su ve Atık Su Arıtımı, Atık ve Çamur Yönetimi, Yenilenebilir Enerji ve Çevre başlıkları altında üç farklı oturum halinde gerçekleştirildi.

“Nesillere daha yaşanır bir çevre bırakmayı planlamaktayız”

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin burada yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, insanlığın geleceği için şehirlerimizi iklim değişikliği kaynaklı afetlerin etkilerinden korumaya yönelik Sivas Belediyesi olarak gerekli önlemlerin alınması için iklim değişikliği eylem planlarının hazırlanması amacı ile projeler geliştirmeye başlamış bulunmaktayız. Çayboyu Güneş Enerji Santrali Kurulum projesi başta olmak üzere, çöpten enerji üretimi, AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Dairesi ile IPA 2 kapsamında hayata geçirdiğimiz Sivas Kızılırmak Sol ve Sağ Sahil Şeridi Kolektör Hattı yapımı projesi kapsamında 32 km'lik kolektör hattının yapımına başladık. Bu proje ile Kızılırmak'a direk deşarjın engellenmesini sağlayarak, havza içerisinde canlı ekosistemi ve su kirliliğini engelleyecek önlemler almaktayız. Belediyemiz ve şahsım adına çevre kirliliği ile mücadele, çevrenin sürdürülebilir kullanımına yönelik çalışmalara öncelik vererek gelecek nesillere daha yaşanır bir çevre bırakmayı planlamaktayız” dedi.