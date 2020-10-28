Canlısını hiç görmemişlerdi, ölüsü ile karşılaştılar

Sivas'ın Gürün ilçesinde daha önce hiç vaşak görmeyen köylüler ölüsü ile karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sivas'ın Gürün ilçesine uzaklığı 49 kilometre olan Mağara köyünde, telef olmuş bir vaşak yavrusu bulundu. Telef olan yavru köydeki mağaraların çevresinde gezinen köylüler tarafından bulundu. Daha önce hiç vaşakla karşılaşmayan köylüler, ölüsünü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Köy muhtarı durumu Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar şubesi ekiplerine bildirdi. Annesi bilinçsiz avcılar tarafından öldürüldüğü düşünülen vaşak yavrusunun açlıktan ölmüş olabileceği düşünülüyor.

“Burada ilk defa görüldü, onda da ölüsüne rastladık”

Mağara köyü Muhtarı Ahmet Koç, vaşağın köyde ilk defa görüldüğünü onda da ölüsüne rastladıklarını ifade ederek, “Bizim buralarda sık görülmeyen daha ilk defa gördük vaşak yavrusu. Nesli tükenmekte olan bir hayvan ama nerden nasıl gelmiş bilmiyoruz. 3-4 gün olmuş öleli. Burada ilk defa görülmüş onda da ölüsüne rastladık. Canlısını gören yoktur. Nasıl ölmüş bilemiyorum, köpekler mi boğmuş ya da hastalanmış mı bilemiyoruz” dedi.