Çapa motoru devrildi: 1 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün Çayboyu mevkiinde meydana geldi. Gürün istikametinden Malatya istikametine hareket halinde olan M.K. yönetimindeki çapa motoru sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. M.K. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.