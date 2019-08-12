İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çarptığı çocuğu, lastiği patlak otomobiliyle hastaneye yetiştirdi

Sivas’ta otomobiliyle seyir halindeyken bir anda karşısına çıkan bisikletli çocuğa çarpan sürücü, yaralı çocuğu lastiği patlak otomobiliyle hastaneye yetiştirdi.

Sivas'ta otomobiliyle seyir halindeyken bir anda karşısına çıkan bisikletli çocuğa çarpan sürücü, yaralı çocuğu lastiği patlak otomobiliyle hastaneye yetiştirdi.


Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre sürücü Ş.Ü., 58 VA 270 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken aniden önüne çıkan bisikletli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü Y.S.Y. yaralandı. Kazada otomobilin lastiği de patladı. Sürücü ambulansın gelmesini beklemeden yaralanan Y.S.Y.'yi annesini ile birlikte kazada lastiği patlayan otomobiliyle hastaneye yetiştirdi.


Öte yandan yaralı çocuğun büyük panik yaşayan annesini sakinleştirmesi ise dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.