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Çatıdan su değil, dolu aktı

Sivas’ta bir köyde etkili olan dolu yağışı ilginç görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta bir köyde etkili olan dolu yağışı ilginç görüntüler oluşturdu.


Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Koyulhisar ilçesi Çandır köyünde etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dolu yağışından etkilenmek istemeyen köydeki vatandaşlar doludan kaçıp kapalı bir alana sığındı. Kapalı alana sığınan vatandaşlardan Metin Çandır etkili olan dolu yağışını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Doğa olayının yaşandığı görüntülerde çatının üzerinden su yerine dolu akması görenlerin dikkatini çekti. Su gibi akan doluyu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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