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Çatısı çöken ahırdaki hayvanları jandarma ekipleri kurtardı

Sivas’ın Kangal ilçesinde 700 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırın çatısı çöktü, hayvanlar jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde 700 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırın çatısı çöktü, hayvanlar jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.


Sivas'ın Kangal ilçesi, Mancılık köyü Kırkpınar mezrasında yaşayan Metin Polat'a ait ahırın çatısı yoğun kar yağışının etkisiyle çöktü. Polat, ilçe Jandarma Komutanlığını arayarak ekiplerden yardım istedi. Jandarma ekipleri, çatısı çöken ahırda bulunan 700 hayvanı ahırdan çıkararak Polat'a teslim etti. Polat, hayvanlarının telef olmadan kurtarılmasının mutluluğunu yaşadı. Polat, “Rabbim Devletimizi daim eylesin. Rabbim sizden razı olsun' diyerek ekiplere teşekkür etti.

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