ÇEDAŞ'tan öğrencilere İSG eğitimi

ÇEDAŞ, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 500'den fazla öğrenciye İSG konferansı verdi.

ÇEDAŞ uzmanları, 4-10 Mayıs İSG Haftası dolayısıyla Sivas, Tokat ve Yozgat'ta üniversite ve meslek liselerindeki öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği konusunda bir dizi konferans verdi. 500'den fazla öğrenciye ulaşılan konferanslarda İSG önlemleri ile kazaların yüzde 98, meslek hastalıklarının ise yüzde 100 önüne geçilebildiği anlatıldı.

Hafta boyunca Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yozgat Bozok Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü, Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine, ‘elektrik dağıtım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları' konulu konferanslar düzenlendi.

500'den fazla öğrenci dinledi

Üç ilde düzenlenen, 500'den fazla öğrenciye ulaşılan konferanslarda firmanın İş Sağılığı ve Güvenliği (İSG) Yöneticisi Fatih Ergüt ile İSG Uzmanları İlhami Kıcır ve Muhammet Kılıç tarafından, iş güvenliğinin amacı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları, iş güvenliği çalışma alanı ile iş kazalarının nedenleri ve sonuçları hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere elektriğin zararlı etkilerinin yanı sıra havai hatlarda yatay ve düşey yaklaşım mesafeleri, elektrik kaynaklı yanıkların sebepleri, farklı amperlerdeki elektrik akımlarının insan sağlığına etkileri, elektrik çarpmalarının nedenleri ve sonuçları ile elektrik çarpmasına karşı alınacak güvenlik tedbirleri anlatıldı.

Meslek hastalıkları önlenebilir

Konferanslarda öğrencilere yapılan sunumda, iş kazalarına karşı alınan önlemlerin hayati önem taşıdığına işaret edilerek, alınacak önlemlerle iş kazalarının yüzde 98'inin, meslek hastalıklarının ise yüze 100 önlenebileceği örneklerle aktarıldı. Kazaların yüzde 80'inin insanı nedenlerden kaynakladığına dikkat çekilirken ‘elektriğin tedbirsizliği asla affetmediğine' vurgu yapıldı.

Koruyucu donanımlar sergilendi

Konferans düzenlenen okullarda elektrik dağıtım hizmeti verirken başta sahada olmak üzere çeşitli noktalarda kullanılan kişisel korucuyu donanım aletleri de özel olarak sergilendi. Söz konusu aletlerin nasıl kullanıldığı, hangi durumda hangi koruyucu aletle çalışılması gerektiği anlatılırken, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki 5 altın kural olarak şunlar sıralandı:

“Elektriği keserek çalışma bölgesini tüm besleme kaynağından ayırmak, yeniden elektrik verilmesini önlemek için tedbir almak, elektriğin olmadığından emin olmak, topraklama daha sonra da kısa devre yapmak, çalışma bölgesini güvenli hale getirmek.”

Bu arada yoğun katılımla tamamlanan konferansların sonunda ayrıca öğrencilere üzerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ‘5 Altın Kural' yazılı çeşitli hediyeler verildi.