Cem Kavçak: "Maalesef 7 yıllık Süper Lig maceramıza son verdik"

Akhisarspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, kupa maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Maalesef 7 yıllık Süper Lig maceramıza son verdik" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası öncesi Akhisarspor Teknik Direktörü Cem Kavçak müsabakanın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Akhisarspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, ligi kupa ile tamamlamak istediklerini ifade edip, "Maalesef yaşadığımız bazı olumsuzluklardan dolayı 7 yıllık Süper Lig maceramıza son verdik. Akhisar camiası olarak yıllardır sempati kazandık. Lige değer kattığımızı düşünüyorum. İnşallah geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi tekrar yakalayıp, hak ettiğimiz yerlere yeniden geleceğiz inşallah. Maça gelince geçtiğimiz yıl bu gururu yaşadık. Bu sene tekrar yaşamak istiyoruz. İki yıl arka arkaya kazananlar listesine adımızı yazdırmak istiyoruz. Ligden düşmüş olabiliriz. Bu bizim için artı bir motive olacak. Çünkü artık kaybedecek bir şeyimiz yok. Hiç değilse ligi kupa ile tamamlamak istiyoruz. Galatasaray ligde bu kupayı ilk kazanan ve en çok kazanan. Kupayı kazanmak bu açıdan bize ayrı bir gurur verecek. Maçın hakemi Suat Aslanboğa 8 maçımızı yönetti. Biz hiç birini kazanamadık. Bu da bizim adımıza kötü bir istatistik. Bu şanssızlığımızı da yenip maçı hak edenin kazandığı bir maç olmasını diliyorum” dedi.

Akhisarspor kaptanı Güray, ikinci kez kupayı kazanmak istediklerini belirtip, “Bu sene lig bizim adımıza iyi geçmedi. Her şeye rağmen sezonu bir kupa ile kapatma imkanı var önümüzde. Biraya kazanmaya geldik. Rakibimize saygımız sonsuz. Zor bir maç olacağına eminiz. Ama geçtiğimiz yıl kupayı kazanmış bir takım olarak ikinci kez kupayı almak istiyoruz” dedi.

57. Ziraat Türkiye Kupası Final maçı, Galatasaray - Akhisarspor karşılaşması, yarın saat 20.45'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.