Cemevinde iftar sofrası kuruldu

Sivas Ulaş ilçesinde Rıza Ünal Kültür ve Cemevi'nde hayırsever vatandaşlar tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş'ın da katıldığı iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verilerek dualar edildi.

Kaymakam Baş, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Ramazan ayının bolluk, bereket ve birliğin en güzel simgesi olduğunu söyledi.

İftar programına Baş'ın yanı sıra Belediye Başkanı Turan İlbey, Jandarma Komutanı İbrahim Halil Ertural, İlçe Emniyet Amiri Yavuz Yılmaz, Sivas Cemevi Başkanı Ünal Karataş, İlçe Müftüsü İzzet Kendir, Alevi Bektaşi dedeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.