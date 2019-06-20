İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cenaze camide mahsur kaldı

Sivas’ta aniden bastıran kuvvetli yağış nedeni ile defnedilmeyi bekleyen bir cenaze uzun süre camide mahsur kaldı.

Sivas'ta aniden bastıran kuvvetli yağış nedeni ile defnedilmeyi bekleyen bir cenaze uzun süre camide mahsur kaldı.


Sivas'ta hafta başından bu yana etkili olan kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Sivas'ın Altınyayla ilçesi Küçükyurt köyünde aniden bastıran kuvvetli yağmur, 80 yaşında vefat eden Osman Şimşek'in cenaze işlemlerini güçleştirdi. Açık alanda kılınması planlanan cenaze, yağmur dinmeyince branda altında kılındı. Dinmek binmeyen yağmur dolayısı ile cenaze, namaz sonrası uzun süre camide bekletildi. Yağan kuvvetli yağmur küçük çapta sellere neden oldu. Yağmurun dinmesi ve sel sularının çekilmesi ile cenaze defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.