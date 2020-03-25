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Cenaze namazlarına koronavirüs tedbiri

Sivas Belediyesi Koronavirüs önlemleri kapsamında cenaze namazlarının Yukarı Tekke Mezarlığında sosyal mesafeye uyularak kılınabileceğini açıkladıKonuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir, anlayışıyla Sivas Belediyesi de her alanda hizmetin aksamaması için özverili bir şekilde çalışmalarını yerine getiriyor.

Sivas Belediyesi Koronavirüs önlemleri kapsamında cenaze namazlarının Yukarı Tekke Mezarlığında sosyal mesafeye uyularak kılınabileceğini açıkladı


Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir, anlayışıyla Sivas Belediyesi de her alanda hizmetin aksamaması için özverili bir şekilde çalışmalarını yerine getiriyor. Mezarlıklar Müdürlüğü de cenaze hizmetlerini sunarken cenaze sahiplerinin mağduriyet yaşamaması adına birçok çalışma yapıldı. Bu kapsamda Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Gasilhane'de yıkanan cenazeler, ailelerin talep etmesi durumunda mezarlıklar müdürlüğü tarafından oluşturulan alanda sosyal mesafenin korunması şartıyla kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlanabilecek. Öte yandan yağışlı havalarda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü önlem Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından alındı" denildi.

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