Cenaze yolunda kaza: 4 yaralı

Kayseri'den Kars'a cenazeye gidenlerin bulunduğu aracın da karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas-Şarkışla yolu Pınarbaşı Kavşağı'nda meydana geldi. Kayseri'den Kars'a cenazeye giden S.K. yönetimindeki 38 AN 316 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, V.K. yönetimindeki 01 Y 1656 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. O esnada Sivas istikametine seyir halinde bulunan C.E.'nin kullandığı 58 ADL 8823 plakalı Toyota marka otomobil de, sürücünün kazayı fark edememesi sonucu araçlara arkadan çarptı. Kazada sürücü V.K. ile N.T., H.T. ve S.T. yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.