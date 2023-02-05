Mevcut Başkan Hacı Çetindağ oy farkı ile güven tazeledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen seçimde mevcut Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ile Recep Ateş ve Rüştü Temel yarıştı. Açılış ve yoklamanın ardından divanın oluşturulduğu genel kurul; saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile devam etti. 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılı bilançolarının okunduğu genel kurulda 2023-2026 yılı tahmini bütçesi kabul edildi. Başkan adaylarının göreve seçilmeleri halinde yapacakları çalışmalar ve projeler hakkında açıklamalarda bulunmasının ardından seçimlere geçildi. Başkan Hacı Çetindağ ve meclis üyesi adayları beyaz listeyle, Recep Ateş ve meclis üyesi adayları sarı listeyle, Rüştü Temel ve meclis üyesi adayları ise turuncu listeyle seçime gitti. 206 delegenin oy kullandığı seçimde mevcut Başkan Hacı Çetindağ güven tazeledi. Çetindağ 107 oy alırken, Recep Ateş 69 oy, Rüştü Temel ise 29 oy aldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı.

“Milletimize daha iyi hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz”

Seçimin ardından konuşan Çetindağ, daha iyi hizmet etmek için çalışmalara devam edeceğini belirterek, “Bugün yapılan Sivas Ziraat Odası olağan genel kurulunda 3 aday yarıştı. 206 delegeden 107 oy aldık. Çiftçilerimiz bu görevi tekrar bize verdi. Biz de bundan sonra çiftçilerimize, vatanımıza, milletimize daha iyi hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Sizin aracılığınızla bizlere oy veren çiftçilerimize ve delegelerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bizim amacımız tarım ve hayvancılığın gelişmesi. Bundan sonra da çiftçilerimizin sesini Cumhurbaşkanlığımıza, bakanlığımıza, tüm tarım paydaşlarımıza duyurmaya devam edeceğiz. Ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz inşallah. Bana oy veren vermeyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yolumuz uzun. Çiftçiye hizmet etmek bizim için ibadet” dedi.