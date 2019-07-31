Çetindağ: “Kulak küpesi olmayan hayvanları almayın”

Sivas'ın canlı hayvan yetiştiriciliği konusunda önde gelen şehirler arasında yer aldığını söyleyen Çetindağ, Sivas'ta kurbanlık hayvan konusunda sıkıntı yaşanmadığını ifade etti.

Kurbanlık alacak vatandaşlara “Son güne bırakmayın” tavsiyesinde bulunan Başkan Çetindağ, dişi hayvanların kurban edilmemesi noktasında da hassas davranılmasını istedi.

Hisse sahiplerinin bilinçli olması gerektiğini kaydeden Çetindağ, “Sizin aracılığınızla hem kurban hisse sahiplerine hem de çiftçilerimize şunu söylemek istiyorum: Özellikle gebe veya dişi hayvanlarımızı lütfen pazara çıkarmasınlar ve hisse sahiplerimiz de bu hayvanları almasınlar. Çünkü bunlar damızlık hayvanlar. Bu hususa özellikle dikkat etmelerini istirham ediyorum. Dişlerine baksınlar, kulak küpelerine baksınlar, raporlarına baksınlar. Hisse sahiplerinin hayvanların kaçak olup olmadığı, hastalığının bulunup bulunmadığı veya yaşının kurtarıp kurtarmadığı hususlarında çok bilinçli olmaları lazım. Tarım İl Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum, kontrollerini sürekli yapıyorlar” dedi.

“Küpesiz hayvanları yetkililere bildirin”

Sivas'taki 2019 yılı kurban piyasası hakkında da bilgiler veren Çetindağ, “Fiyatlar 2018 yılı ile hemen hemen aynı. Pek yükselmedi. Hatta bu sene geçen seneye göre baktığımız zaman biraz daha düşük. Büyükbaşta hisse bin 700 lira ile 2 bin 100 lira arasında değişiyor. Küçükbaşta da bin 100 lira ile bin 700 lira arasında değişiyor. Önemli olan hususun altını bir kez daha çizmek istiyorum ve vatandaşlarımıza sesleniyorum: Kulak küpesi olmayan hayvanları almayın. Böyle bir durumla karşılaştığınızda tarım il müdürlüklerine, ziraat odalarına ve belediye yetkililerine bildirin. Çünkü hayvan kaçak mı, hastalıklı mı ne olduğu belli değil. Kendilerinin de başı ağrır. Bu vesile ile Kurban Bayramı'nın şehrimize, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.