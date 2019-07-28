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Çetinkaya'da çatı yangını

Sivas’ın Çetinkaya Beldesinde çıkan çatı yangını Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Sivas'ın Çetinkaya Beldesinde çıkan çatı yangını Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Çetinkaya belgesinde sabah saatlerinde H.T.'nin ikamet ettiği tek katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. Yangına geceden kalan ekmek ateşinin neden olduğu düşünülüyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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