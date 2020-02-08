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Ceviz ağacı hayatını kurtardı

Sivas’ın Gürün ilçesinde buzlanma nedeniyle kayan minibüsün köprüden düşmesini takıldığı ceviz ağacı önledi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde buzlanma nedeniyle kayan minibüsün köprüden düşmesini takıldığı ceviz ağacı önledi.


Edinilen bilgiye göre kaza Gürün ilçesi Yoncalık mevkisinde meydana geldi. K.K. (48) yönetimindeki minibüs yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak köprüden düşme tehlikesi yaşadı. Sol tekerlekleri köprüden sarkan minibüsün aşağıya düşmesini takıldığı ceviz ağacı önledi. Ceviz ağacına takılarak, köprünün üzerinde kalan araç vinç yardımıyla kurtarıldı. Olayla yaralanan olmadı.

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