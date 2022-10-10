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Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek vefat etti

Sivas’ın Gemerek ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi vefat etti.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi vefat etti.


Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Gürün ilçesinde Çakçur Mahallesinde yaşanan olayda, Kemal Nalkaç (50) ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı. Kayınları tarafından olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipyeri olay yerinde yaptıkları ilk incelemede Nalkaç'ın öldüğünü tespit etti. Nalkaç evli ve 2 çocuk babasıydı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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