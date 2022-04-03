Çevre bilinci ve geri dönüşüm aşılanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Temel Eğitimde Çevre Dostu 1000 Okul" Projesi dahilinde Sivas'ta veli, öğrenci ve öğretmenlere yönelik; "Çevre Bilinci ve Geri Dönüşüm" konulu seminer programı başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından gerçekleştirilen seminerlerin ilki Cahit Zarifoğlu ilkokulunda düzenlendi. Velilere yönelik düzenlenen seminere İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve Müdür Yardımcısı Birol Elmacıoğlu da katıldı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" ve "Temel Eğitimde Çevre Dostu 1000 Okul” projelerinin önemine değindi. Bu çerçevede düzenlenen "Çevre Bilinci ve Geri Dönüşüm" konulu seminer programının daha yaşanabilir bir dünya ve daha temiz bir çevre bilincinin oluşması açısından çok önemli olduğunu belirten Aslan, seminere katılım sağlayan velilere teşekkür etti.

“Eğitim, evde başlar, okulda devam eder”

Aslan; "Okullarımızın en önemli paydaşı sizlersiniz. Eğitim, evde başlar, okulda devam eder. Sizlerin yürüttüğümüz proje ve çalışmalara katkılarınızı çok önemsiyoruz. Daha yaşanılabilir bir dünya, temiz bir çevre için her birimize büyük sorumluluklar düşüyor. Çevre ve iklim konusunda dünyamızın çok önemli problemleri var. Okullarımızda sıfır atık kütüphaneleri oluşturuyoruz. Bu eskinin değerlendirilmesi, çevrenin kirletilmemesi anlamında bir farkındalıktır. Attığımız her çöp belki kullanılabilecek, geri dönüşüm olarak kazandırılabilecekken çevremizi kirletiyor. İşte 'Sıfır Atık' kütüphanelerini atık malzemelerin geri dönüşüme kazandırılması ile oluşturuyoruz. Öğrencilerimiz, atık malzemeleri geri dönüştürerek oyuncak tasarlıyor" ifadelerini kullandı.

Aslan'ın konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sıfır Atık Sorumlusu Necmettin Özgün, çevre, çevrenin önemi, çevreyi korumanın gerekliliği, geri dönüşüm, geri dönüşümün önemi ve ülke ekonomisine katkısı ve bireylerin bu konuda üzerine düşen sorumluluklar konusunda bilgiler verdi.