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Ceza havadan gelebilir

Sivas’ta bayram öncesi insansız hava aracı ile gerçekleştirilen trafik denetimleri yoğunlaştırıldı.

Sivas'ta bayram öncesi insansız hava aracı ile gerçekleştirilen trafik denetimleri yoğunlaştırıldı.


Sivas'ta trafikteki bayram yoğunluğu nedeniyle olası kazaların önlenmesi için trafik denetimleri arttırıldı. Denetim ve uygulamalarda en etkili yöntem ise insansız hava aracı (İHA) ile havadan yapılan kontroller. Sivas'ta Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğunlaştırılan İHA'lı kontrollerde özellikle sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadıkları, hareket halinde cep telefonu ile konuşup konuşmadıkları tespit ediliyor. Sürücüler fark etmeden havadan fotoğrafları alınarak ilgili maddeden cezai işlem uygulanıyor.

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