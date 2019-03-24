Cezaevi yapılmıştı, müze oluyor

Sivas'ta İkinci Abdülhamit'e atfen 1902 yılında Sivas'ta inşa edilen, 1961 yılından sonra cezaevine dönüştürülen Hamidiye Mektebi, müze oluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 10 milyon TL'lik desteğiyle aslına uygun şekilde restore edilecek Hamidiye Mektebi, Şehir ve Sanayi Mektebi ismini alacak bir müzeye dönüştürülüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapının uygulama atölyeleri ile yaşayan müze haline dönüştürüleceğini belirterek, Sivas'ın sembolü olan binanın ilin turizm potansiyelini geliştireceğini söyledi.

Cezaevi olarak kullanıldı

Bakan Varank, binanın 1961 yılından sonra cezaevi olarak kullanıldığını belirterek, “Her şehrin karakterini, kimliğini özetleyen sembol binalar, yapılar vardır. Yerel kültürün izlerini oralarda bulur, yaşanmışlıkları ve tarihi dokuyu bu sayede hissedersiniz. İşte Hamidiye Mektebi de Sivas açısından sembol bir yapı. 117 yıl önce Sivas Valisi Reşid Akif Paşa tarafından İkinci Abdülhamit Han adına yaptırılan bu bina, 1961 yılından itibaren yarı açık cezaevi olarak kullanıldı. Biz bu tarihi yapı ve çevresini aslına uygun bir şekilde restore edeceğiz. Sonraki aşamada da burayı yaşayan bir müze haline dönüştüreceğiz. Böylece bu yapı; geleneksel el sanatlarını da içeren Şehir ve Sanayi Müzesi olarak hizmet verecek. Müzemizde sergi alanları, satış mağazası, Minyatür Halı ve Kilim Atölyesi, Sivas Tarağı Atölyesi, Sivas Bıçağı Atölyesi ve Geleneksel Müzik Aletleri Yapım Atölyesi gibi uygulama alanları oluşturmayı planlıyoruz” dedi.

10 Milyonluk hibe

Müzeye dönüştürülecek tarihi bina için 10 milyonluk hibe aktarılacağını ifade eden Varank, “Ziyaretçilerimiz müzeyi gezerken uygulama atölyelerinde geleneksel el sanatlarını deneme imkanı bulacak. Ayrıca genç ve kadın girişimciler için uygulamalı eğitim programları da düzenleyeceğiz. Sonuçta ilimizin turizm potansiyelini geliştirmek adına önemli bir işe imza atıyoruz. Bakanlığımız bu projeyi Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında yürütecek ve 10 milyon lira hibe desteği aktaracak. Proje; valiliğimiz öncülüğünde, bakanlığımızın finansal desteğinde ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın koordinasyonunda yürütülecek” diye konuştu.

18 ayda tamamlanacak

Projenin 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacağını belirten Bakan Varank ayrıca şunları söyledi:

“Orta Anadolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülecek olan projenin ortakları Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. 18 ay süreli proje ile Sivas'ın kültürel mirasının korunmasını ve gelecek nesillere yenilikçi bir yöntemle aktarılması amaçlanıyor. Proje kapsamında tarihi yapının rölöve, restitüsyon, restorasyon, makine, elektrik ve peyzaj, müze teşhir ve tanzim çalışmaları yapılacak. Tarihi kent meydanına yürüme mesafesinde olacak proje, Sivas'ın cazibe merkezi bir şehir olması yönünde hedefe de yardımcı olacak.”