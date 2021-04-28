Cezaeviydi müzeye dönüştürülüyor, çalışmalarda sona yaklaşıldı

Sivas İl Özel İdaresi tarafından cezaevinden müzeye dönüştürülen ‘Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Sivas Tarihi Yarı Açık Cezaevi, ORAN Kalkınma Ajansının destekleri ile ‘Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürülüyor. Sivas Valiliği himayelerinde, İl Özel İdare tarafından sürdürülen çalışmalarda sona yaklaşıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın yürütülen çalışmalarda gelinen son durumu yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

“Bir şehir müzesine haline gelecek''

Genel Sekreter Kadir Algın, “Tarihi binanın amacına uygun bir şekilde restorasyonu yapıldı. Adeta bir şehir müzesine haline gelecek. Sivas'a özgü el sanatları olan halıcılık, kemik tarakçılık, gümüşçülük gibi önemli değerlerin yürütüldüğü de bir alan olacak. Yarı açık ceza evi odası, sanayi mektebi odası, sergi odası, satış mağazası, müzik aletleri yapım atölyesi gibi birçok çalışmaların da yer aldığı bir merkez olacak. Bina onarımı ile teşhir tanzim işleri tamamlandı. Peyzaj çalışmaları devam ediyor. Projeye en başından beri büyük emekleri ve destekleri olan Sivas Valimiz Sayın Salih Ayhan'a, İl Özel İdaresi çalışanlarına, yüklenici firmaya ve emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Açılışını yapmayı heyecanla bekliyoruz.” diye konuştu.