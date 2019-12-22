CHP'de gergin kongre

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas Merkez il?e ba?kanl??? kongresi Fidan Yaz?c?o?lu K?lt?r Merkezinde ger?ekle?ti. G?revden al?nan y?netimin ard?ndan ger?ekle?en ilk kongrede Yaprak Budak ve Celal Abbas Aslan merkez il?e ba?kanl??? i?in yar??t?. Se?im ?ncesi el s?k??an adaylar birlikte objektiflere poz verdi. Salonda ise ayr? k??elerde oturdular. Oylama ?ncesi b?t?e oylamas?n?n yap?ld??? ve dilek temenniler konu?malar?n?n yap?ld??? b?l?mde gerginlikler ya?and?. Se?im d?nemi genel merkez taraf?ndan g?nderilen paralar?n harcama kalemleri ile ilgili itirazlar oldu. CHP Sivas Milletvekili Ula? Karasu'nun konu?mas? s?ras?nda da baz? delegeler s?zl? sata?malarda bulundu. 305 delegeden 287 delegenin oy kulland??? se?imde Celal Abbas Aslan 150 oy alarak CHP'nin Sivas'ta yeni Merkez il?e ba?kan? se?ildi.