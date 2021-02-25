CHP'de süren bölünme Sivas'a da sıçradı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde CHP İlçe Başkanı ve 52 üye istifa ederek Memleket Hareketi'ne geçeceklerini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bölge Toplantısı, Sivas, Erzincan, Tokat ve Yozgat teşkilatlarının katılımı ile bugün Sivas'ta STSO salonunda gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından basın mensupları salondan çıkartıldı. 15 gün önce görevinden istifa eden CHP Eski Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek salon dışında bir basın açıklaması düzenleyerek 52 üye ile birlikte partisinden istifa ederek Muharrem İnce tarafından başlatılan “Memleket Hareketine” katılacaklarını duyurdu.

52 üye istifa etti

CHP Eski Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek yaptığı açıklamada, “Değerli arkadaşlar, CHP Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş meydanların da kurulan bir partidir. Kurumsal bir partidir. Bunların değerini bilmeyenler şuan da Sivas'ta CHP il başkanlığını yürütmektedirler. Görev süreçlerim içerisinde mahalle dedikodularına, iftiralarla partinin öz evlatlarını iftiralarla bizi yıpratmışlardır. Bu durum da bizim zorumuza gitmiştir. CHP'nin bu süreçlerde yasa dışı görevden almalar, yasa dışı iftiralar atmalar. Aynı zamanda CHP'nin tabelasını milletin gözü önünde sökülmesine vermişlerdir. Bizde bunlara göz yummadık, o tabelayı ben kendim yerine yeniden astım. Bize resmi evrak göndermeden ‘Orayı görevden aldık ve kapattık' dediler. Bizim elimize geçen bir evrak yok, bu olaylar yaşandıktan sonra bunlar resmi yazışmaları yazdılar ve tebligat elimize geçti. İlçe yönetim kurulumuzu görevden almışlar, beni almamışlardır. Bende bunlara tepki olarak 52 kişi hem yöneticilikten hem de diğer seçim kurulundaki görevlerimizden ve ilçe başkanlığımdan istifamızı verdik” dedi.

Teröristlerden ve FETÖ'den besleniyorlar

CHP Eski Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek, partinin teröristlerden ve FETÖ'den beslendiğini belirterek, “Bunlar HDP'den, teröristlerden, FETÖ'cülerden beslenen, medet uman kişilerdir. Ben CHP'ye bir şey demiyorum ama bunu yönetenlere, yöneticilere çok kızıyorum. Çünkü bunlar partinin öz evlatlarından bir şey beklemiyorlar ve kendileri HDP'den, terör örgütlerinden ve yandaşlardan temas halinde olup, ittifak yaparak oylarını arttırma çabası için uğraşıyorlar. Ama ne yazık ki Atatürkçü kesimler CHP'den tamamen kopmuştur, ayrılmıştır. Memleket Hareketi'ne katılacaklardır, biz de aynen katılacağız. Sivas'ta bütün örgüt çalışmalarına da katılacağız” dedi.