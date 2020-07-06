İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çiftçi' hizmette hız kesmiyor

Gürün Belediyesi parke döşeme ve onarım çalışmalarını hızla sürdürüyor.


Kış şartlarının sert geçtiği Sivas'ın Gürün ilçesinde bu yıl ortalamanın üzerinde yağan kar ve uzun süren kış mevsimi şehir içi ve mahalle yollarının bozulmasına neden olmuştu. Havaların ısınması ile harekete geçen Gürün belediyesi hızla bozulan yolları onarırken yeni parke çalışmalarını da ara vermeden sürdürdü. Öte yardan ilçede yenilenen içme suyu şebekesi ve doğalgaz hattı döşeme çalışmaları sırasında hasar gören ve deforme olan yollarda onarılıyor. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, vatandaşların ihtiyaçlarına, beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek için, ekiplerin var güçleriyle çalıştığını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.