Çiftçi muafiyeti suiistimaline ceza

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Türkiye genelinde korona virüs önlemleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmadan çiftçilerin muaf tutulacağını söyledi. Tam kapanmanın uygulanacağı süre içerisinde Sivas Ziraat Odası Başkanlığı'nın çiftçilere hizmet vermeye devam edeceğini kaydeden Başkan Çetindağ, Çiftçi Kayıt Sistemi belgesini amacı dışında kullanan kişilere yasal işlem yapılacağı uyarısında bulundu.

Başkan Çetindağ, Çiftçilerin çiftçilik faaliyetleri için yanlarında mutlaka çiftçi belgelerini bulundurmaları gerektiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağı karanını duyurmasının ardından İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine ‘Tam kapanma Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığımızın ilgili genelgesinde kısıtlamalardan muaf tutulacak kişi ve iş yerleri bölümünün 7, 8 ve 9'uncu maddeleri uyarınca çiftçilerimiz ve çiftçilerimize zirai ilaç, gübre, tohum ve fide satışı yapan işyerleri kısıtlamalardan muaf tutuldu. Odamız da tedbirler kapsamında değerli üyelerimize hizmet vermeye devam edecek. Aynı genelgenin denetim faaliyetleri bölümünde dikkat çekildiği üzere çiftçilik faaliyetlerimiz için yanımızda mutlaka çiftçi belgemizi ve ÇKS belgemizi bulundurmalıyız. Çiftçi belgesi bizlere sadece, evimiz ile arazimiz arasında ve ihtiyaç halinde şehir merkezinden zirai ilaç, tohum, gübre ve diğer tarımsal ihtiyaçlarımızı karşılamak için dolaşım izni sağlayacaktır. Belgeleri amacı dışında kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır” dedi.

Korona virüs salgını sürecinde tarımın öneminin daha fazla anlaşıldığına vurgu yapan Başkan Çetindağ, çiftçilerin tedbirlere dikkat ederek üretime devam edeceğini belirtti.

Tam kapanma döneminin sona ermesiyle birlikte Türkiye'de korona virüs salgınının önemli ölçüde azalacağına inandığını vurgulayan Çetindağ, “İnşallah salgın sürecini maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam ederek başarıyla atlatacağız” diye konuştu.