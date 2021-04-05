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Çiftçi tarlasında buldu, jandarma ekipleri imha etti

Sivas’ın Divriği ilçesinde bir çiftçinin tarlasını sürerken bulduğu aydınlatma havanı Jandarma ekipleri tarafından imha edildiSivas’ın Divriği ilçesine bağlı Ovacık köyünde çiftçilik yapan bir vatandaş tarlasını sürdüğü sırada mühimmat buldu.

Sivas'ın Divriği ilçesinde bir çiftçinin tarlasını sürerken bulduğu aydınlatma havanı Jandarma ekipleri tarafından imha edildi


Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Ovacık köyünde çiftçilik yapan bir vatandaş tarlasını sürdüğü sırada mühimmat buldu. Çiftçi olayı hemen Jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinin ardından mühimmatın aydınlatma havanı olduğu anlaşıldı. Aydınlatma havanı Patlayıcı Madde İmha Timi'nce (PAMİT) fünye ile patlatılarak imha edildi.

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