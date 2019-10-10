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Çiftçi'den Mehmetçiğe destek

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, askerlerimize Barış Pınarı Harekatında başarılar diledi.


Barış Pınarı Harekatı ile ilgili değerlendirmede bulunan Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, askerlerimize başarılar dileyerek, “Her daim savaşın değil barışın teminatı olan kahraman ordumuz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, sınır güvenliğimizi sağlamak ve bölgedeki huzuru tesis etmek amacıyla ‘Barış Pınarı Harekatı'na başladı. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Komuta kademesinden başlayarak harekata katılacak olan tüm güvenlik güçlerimize, Mehmetçiklerimize ve Özel Harekatçılarımıza şimdiden başarılar diliyoruz. Yüce rabbim onları her daim mansur ve muzaffer eylesin.”dedi.

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