Çiftçilere ÇKS uyarısı

Çetindağ, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt yaptırmayan çiftçiler için müracaat süresinin 1 Eylül tarihine kadar uzatıldığını açıklayarak uyarıda bulundu.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydını yaptırmayan çiftçiler için müracaat süresinin 1 Eylül günü mesai bitimine kadar uzatıldığını söyledi. Çetindağ, Kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek,2020 üretim yılı ÇKS başvurusunu veya güncellemesini yapamayan üreticilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına 1 Eylül Salı günü mesai bitimine kadar kayıtlı bulundukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine gerekli başvuru evrakları ile müracaat etmeleri gerektiğini ifade etti.

Kayıt olmayan çiftçiler gelir desteğinden yararlanamıyor

Çetindağ, yaptığı açıklamada, “2020 üretim yılına ilişkin 30 Haziran'a kadar olan ÇKS kaydını yaptırmayan çiftçiler için bu süre 1 Eylül'e uzatıldı. Daha önce ÇKS kayıt işlemini yapmayan çiftçilerimizin bu süre içerisinde ÇKS kayıtlarının yapılmasını arzuluyoruz. ÇKS'ye kayıt olmayan çiftçilerimiz 2020 yılı alan bazlı gelir desteğinden yararlanamadığı gibi herhangi bir afet durumunda sigorta ödemesi alamıyorlar. Çiftçilerimizin 2020 yılı dosyalarını İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Açıklanan süre zarfında başvuruda bulunmayan çiftçiler süre uzatımından yararlanamayacak” ifadelerini kullandı.